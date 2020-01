Huis Rijs blijkt al eeuw geen huis

Een klein huisje aan de rand van het Rijsterbos is al een eeuw geen volwaardig huis. Uit recent onderzoek van gemeente De Fryske Marren blijkt dat het huis geen woonbestemming heeft.

Het huis in Rijs is in 1920 gebouwd. Tot 2011 was het in bezit van een vrouw. Na haar overlijden is het huis overgegaan op haar familie. De afgelopen jaren is het vooral gebruikt als recreatiewoning.

Nu wil een jong stel uit Utrecht het huis kopen. Naar aanleiding daarvan is de gemeente in de papieren gedoken. Volgens het gemeentebestuur willen de mensen voor aankoop weten wat ‘de status’ van het huis is.

Met die status blijkt dus iets vreemds aan de hand. ,,De betreffende woning heeft in zijn geheel geen status’’, schrijft het college van burgemeester en wethouders. Een bouwvergunning uit 1920 heeft de gemeente niet gevonden. Wel ontdekte de gemeente een vergunning voor een verbouwing in 1970.

Dat was het moment dat de gemeente in actie had moeten komen, zo zegt het college zelf. De woning had een woonbestemming moeten krijgen.

Omdat dat niet is gebeurd, moet het alsnog worden geregeld. Een procedure die maanden in beslag kan nemen, want er moet ook worden gekeken naar andere belangen, zoals bijvoorbeeld die van een boer die een boerderij naast de woning heeft.

Als het huis naast de boer plotseling een volwaardig huis is, kan dat nadelige gevolgen hebben wanneer de boer iets op zijn boerderij wil veranderen. Ook geuren en geluiden afkomstig van de boerderij kunnen ineens een probleem worden.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het de bedoeling dat in de bestemmingswijziging in overleg met de boer en andere belanghebbenden afspraken worden gemaakt, zodat er feitelijk niets verandert.

De boer, Meine de Jong (50), staat daar in elk geval niet onwelwillend tegenover. ,,Ik ben een beetje menselijk en dat huis staat er al. Wat voor bestemming er op zit maakt me niet uit, als ik er maar geen gedoe mee krijg. En ik zou het fijn vinden als ik in de toekomst het recht op de eerste koop heb.’’

De mensen die het huis op het oog hebben, willen niet reageren. Op verzoek van hen zegt ook de huidige eigenaresse niets.

Reacties

25-01-2020 14:12:56 Emmo

Toch mooi dat een gemeente zo zorgvuldig is in haar administratie

25-01-2020 14:59:09 Lennox

Nou je zal het maar kopen (of willen verkopen) en er ineens achter komen dat de gemeente hier de zaken niet op orde heeft. Je kunt op je vingers natellen dat de gemeente de gevolgen van hun eigen nalatigheid op de eigenaren zal verhalen (die dan bijvoorbeeld ineens niet mogen wonen of verblijven). Gelukkig dat de boer ernaast niet van plan is zaken tegen te werken en realistisch tegen de situatie aankijkt.

