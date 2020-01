Ontsnapte gevangene stuurt kaartje naar gevangenis

Een man die kort geleden uit een Belgische gevangenis is ontsnapt heeft iets brutaals gedaan. Oualid Sekkaki stuurde een kaartje met zijn oude gevangenisbadge naar de gevangenis.



Volgens een Belgische krant zou er 'Groeten uit Thailand' op het kaartje staan.



Of de man ook echt in Thailand zit, is niet duidelijk. Het zou ook kunnen dat iemand anders de brief heeft verstuurd en Oualids naam eronder heeft gezet.



Oualid Sekkaki zat in de gevangenis voor wapen- en drugsbezit. In december lukte het hem om samen met vier anderen te ontsnappen. Ze klommen ongezien over een muur en knipten alarmkabels door.



3 van de 5 ontsnapte gevangenen werden snel weer gepakt. De vierde werd begin deze maand aangehouden in Nederland. Waar Oualid is, blijft voorlopig een raadsel. Zijn nieuwe adres stond helaas niet op het kaartje.

Reacties

24-01-2020 08:54:54 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.209

OTindex: 33.454

het is toch mooi dat die man de traditie van het kaartjes sturen in ere houdt

24-01-2020 09:11:55 stora

Stamgast



WMRindex: 17.440

OTindex: 2.356

Aardig van die man, meestal is het uit het oog uit het hart

24-01-2020 09:42:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.804

OTindex: 74.868

Kijk, met zúlke mensen overleeft de Post de moeilijke tijden tenminste,

24-01-2020 10:03:10 KhunAxe

Moet zeggen dat ik 'm hier dan ook niet gezien heb Als hij ook maar een grammetje verstand heeft dan zit hij natuurlijk niet zelf in ThailandMoet zeggen dat ik 'm hier dan ook niet gezien heb

24-01-2020 11:20:08 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.811

OTindex: 13.887

S Onlangs mochten wij in Vaticaanstad onze nieuwe bewoner verwelkomen, een bekeerling uit de Islam, die na wat moeilijkheden met de Nederlandse Justitie tot inkeer is gekomen. Daarom laat ik zijn naam liever onvermeld, maar de goede verstaander heeft aan een enkel woord al genoeg.

24-01-2020 11:39:57 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.773

OTindex: 22.277

@De Paus : Dat vind ik nou zo mooi aan die kerkelijke onschendbaarheid. Iedere berouwvolle zondaar verdient een tweede kans.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: