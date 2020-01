Vrouw belandt met auto in Nijmeegse fontein: U parkeert hier, mag dat?

Een auto is zaterdagnacht in de fontein op het Nijmeegse Takenhofplein beland. De bestuurster bleek verwoede pogingen te hebben gedaan eruit te komen, door nog een paar rondjes te rijden.De politie omschrijft het incident op humoristische wijze op Facebook: ‘U parkeert hier, mag dat?’De automobiliste bleek onder invloed van alcohol te zijn en is meegenomen naar het politiebureau. Haar auto is door een takelwagen uit de fontein gehaald.