Kat en rat vast in skatekuil, rat valt omstander aan

Een kat en een rat zijn afgelopen dinsdag vast komen te zitten in een skatekuil in het centrum van Amsterdam. Er moesten zelfs agenten aan te pas komen om de dieren te vangen.Ook de dierenambulance kwam ter plaatse bij de kuil in de Nieuwe Willemsstraat. Daar bleek dat de kat redelijk eenvoudig op te pakken was.Maar de rat maakte er een echte race van, zo laten medewerkers weten. Hij bleef maar rondjes rennen en viel zelfs een behulpzame omstander aan.Uiteindelijk moest de rat met een laken uit de kuil worden getild. 'De kat en rat maken het goed. Ze zijn als vrienden uit elkaar gegaan', staat op de Facebookpagina van de dierenambulance.