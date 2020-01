Man mishandelt dochtertje (3) aan boord van vliegtuig naar Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdagochtend op Schiphol een 47-jarige man uit Oekraïne aangehouden die ervan wordt verdacht zijn 3-jarige dochtertje aan boord van een vliegtuig te hebben mishandeld. Het vliegtuig was afkomstig uit Brazilië.



Dit laat de Marechaussee weten op Twitter. Nadat de crew en omstanders ingrepen, werd het kind door de crew opgevangen. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk.



De man werd na de landing op Schiphol aangehouden door de Marechaussee. Het 3-jarige meisje is aan de Raad voor de Kinderbescherming overgedragen. De zaak wordt verder onderzocht.

Reacties

20-01-2020 14:44:41 HoLaHu

Arm kind...Sta je in één keer helemaal alleen, tussen vreemde mensen, die je niet kunt verstaan. Pa met de politie mee, mama god weet waar....

20-01-2020 15:30:39 Mamsie

Quote:

zijn 3-jarige dochtertje aan boord van een vliegtuig te hebben mishandeld.



En dat was nog in het bijzijn van veel mensen. Ik durf niet te denken wat er met het kind gebeurt als er niemand bij is...

3 jaar, een kleutertje.... hoe kán iemand zo'n kind te na komen... onbegrijpelijk. En dat was nog in het bijzijn van veel mensen. Ik durf niet te denken wat er met het kind gebeurt als er niemand bij is...3 jaar, een kleutertje.... hoe kán iemand zo'n kind te na komen... onbegrijpelijk.

20-01-2020 18:14:32 botte bijl

nu krijgt Nederland oorlog met Oekraïne omdat ze daar hun afgepakte kind terug willen

