Bart B. deed zich wekenlang voor als zijn vermoorde vriendin Miranda Zitman

SOEST - Bart B. uit Soest, die wordt verdacht van moord op zijn partner Miranda Zitman, heeft haar waarschijnlijk om het leven gebracht voor haar geld. Dat blijkt uit de gewijzigde tenlastelegging die het Openbaar Ministerie vandaag in de rechtbank voordroeg.



Bart B. zou Zitman om het leven hebben gebracht door haar met een stomp voorwerp op haar hoofd te slaan en te wurgen. Mogelijk deed hij dat, omdat zij had ontdekt dat hij geld van haar had gestolen of haar had opgelicht. Miranda had waarschijnlijk een goed gevulde bankrekening na de verkoop van haar Amsterdamse kapperszaak.



Miranda Zitman werd volgens het OM op 27 of 28 december 2018 gedood. Op 15 januari vorig jaar werd een deel van haar lichaam gevonden in een koffer bij het IJ in Amsterdam. De identiteit was toen nog niet bekend. In april meldde Bart B. zich bij de politie. Die vond in de tuin van het stel in Soest nog meer lichaamsdelen.



RUIM EEN TON GESTOLEN

In totaal zou B. zo'n 116.000 euro van de bankrekening van Miranda Zitman hebben opgenomen door misbruik te maken van haar persoonsgegevens. Daar zou hij na haar dood mee zijn doorgegaan. In e-mails deed hij zich bij familie en vrienden voor als Miranda, waardoor zij wekenlang in de waan werden gelaten dat de vrouw nog leefde.



Het onderzoek naar de moord op Miranda Zitman is afgerond en ook het rapport van de psycholoog en psychiater die B. in het Pieter Baan Centrum onderzochten is klaar. De rechtbank wil nog wel een aantal deskundigen horen over de doodsoorzaak en de verwondingen van het slachtoffer.



De benen van Miranda, die B. in een hockeytas in het kanaal zou hebben gegooid, zijn nog altijd zoek. Haar romp, hoofd en armen zijn door twee verschillende pathologen onderzocht. Volgens hen kunnen de verwondingen van Zitman niet door een enkele val van de trap zijn veroorzaakt, zoals Bart B. beweert. De rechter wil daar een betere onderbouwing voor zien.



Voor de inhoudelijke behandeling heeft de rechtbank twee dagen uitgetrokken: 6 en 7 april. De verdachte, die zich vandaag door zijn advocaat Van Stralen liet vertegenwoordigen, moet daar verplicht bij aanwezig zijn. De rechter heeft daarom voor de zekerheid een bevel van medebrenging uitgevaardigd.

Reacties

20-01-2020 11:32:07 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.507

OTindex: 4.960

Quote:

Volgens hen kunnen de verwondingen van Zitman niet door een enkele val van de trap zijn veroorzaakt, zoals Bart B. beweert. Nee, daarvan val je niet in zes stukken uit elkaar.



Identiteitsfraude of niet, nu wordt hij de zitman. Nee, daarvan val je niet in zes stukken uit elkaar.Identiteitsfraude of niet, nu wordt hij de zitman.

20-01-2020 12:07:49 Khitchakut





Ik hoop dat het uit elkaar nemen van haar lichaamsdelen post mortem heeft plaatsgevonden. Ik zeg het hier wel vaker en ik zal het blijven zeggen: Geld maakt mensen lelijk Natuurlijk zegt hij dat hij haar 'slechts' een keer van de trap heeft geduwd, het komt slecht over bij de rechtbank als hij zou toegeven zich vreselijk te hebben uitgeleefd op deze arme vrouw.Ik hoop dat het uit elkaar nemen van haar lichaamsdelen post mortem heeft plaatsgevonden. Ik zeg het hier wel vaker en ik zal het blijven zeggen: Geld maakt mensen lelijk

