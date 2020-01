Vliegtuigpassagier probeert 53 vervalste rijbewijzen mee te smokkelen

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee heeft vanochtend een rijbewijs-vervalser in de kraag gevat. De man viel door de man bij de security controle.



De passagier had een iPhone-doosje vol met Congolese rijbewijzen bij zich. Na een controle bleken die stuk voor stuk vervalst te zijn. Het gaat om 53 exemplaren.



De man is aangehouden.

Reacties

19-01-2020 14:27:42 Ronnymij

T Ze hadden die vent beter op het vliegtuig gezet zonder die "rijbewijzen"



Dan kan hij op zijn eindbestemming uitleggen aan de (on)rechtmatige nieuwe eigenaren waarom hij niets bij zich heeft.



Hier in Nederland loopt hij waarschijnlijk binnen een week weer los, en kan hij het opnieuw gaan proberen.

