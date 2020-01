RIVM verontwaardigd over winactie voor zwangere vrouwen

DE BILT - Het RIVM heeft een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wegens een misleidende commerciële oproep aan zwangere vrouwen om zich niet te vaccineren tegen kinkhoest. Het instituut in Bilthoven verwijst daarmee naar een winactie op internet waarin gezocht wordt naar honderd aanstaande moeders die zich niet zullen vaccineren. De beloning voor aanmelding is een blender.



De campagne is te vinden op de website van Eva van Zeeland, ook bekend als Miss Naturel Lifestyle. Zij zegt de actie te doen samen met de leverancier van blenders Versapers. In een toelichtend filmpje noemt Van Zeeland de 22-wekenprik tegen kinkhoest "een cocktail met allerlei gifstoffen". Ook zegt ze "mensen met een onvervulde kinderwens te helpen".



"Wij vragen ons af of dit wel mag, dat weten wij niet. Wij zijn geen handhavende instantie", aldus een woordvoerder van het RIVM. In een reactie zegt een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd er zeker naar te kijken. "We zullen onze bevindingen aan het RIVM laten weten".



POLITIEK

SP-Kamerlid Maarten Hijink spreekt van "een idiote oproep". "De gezondheid van je kind in de waagschaal om een f*kking blender te kunnen winnen. Niet doen!", twittert hij.



In een reactie waarschuwt minister Blokhuis voor dit soort fantasieverhalen die deskundigen snel doorprikken met echte deskundigheid. "Suggereren dat je geen vaccin nodig hebt als je smoothies drinkt is onzinnig", aldus de bewindsman, die benadrukt dat kinkhoest echt gevaarlijk kan zijn voor baby's. "Elk jaar worden er zon 170 babys met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis."

Reacties

17-01-2020 12:55:25 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.107

OTindex: 33.395

de kans vergroten dat je kind ziek wordt, om daarmee een blender te kunnen winnen, die je voor een paar tientjes bij de blokkert kan kopen, wie trapt daar in

17-01-2020 13:37:03 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.107

OTindex: 33.395

@GMVersluis :

goed mogelijk, maar evengoed arme kinderen die daardoor kinkhoest krijgen goed mogelijk, maar evengoed arme kinderen die daardoor kinkhoest krijgen

17-01-2020 13:43:20 GMVersluis

Oudgediende



WMRindex: 572

OTindex: 10.023





Maar goed, van mij mogen ze deze dame ook even laten nakijken in haar bovenkamertje. je spoort ook niet om zoiets aan te prijzen. @botte bijl : Jep, die kunnen er niks aan doen.Maar goed, van mij mogen ze deze dame ook even laten nakijken in haar bovenkamertje. je spoort ook niet om zoiets aan te prijzen.

17-01-2020 13:51:05 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.107

OTindex: 33.395

@GMVersluis :

waar je gelijk hebt, daar heb je gelijk, en mogelijk heb je hier gelijk waar je gelijk hebt, daar heb je gelijk, en mogelijk heb je hier gelijk

17-01-2020 13:57:24 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.492

OTindex: 4.956

Valt dit niet onder 'poging tot zware mishandeling van minderjarigen'?

17-01-2020 14:29:17 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.960

OTindex: 5.715

S Quote:

Ook zegt ze "mensen met een onvervulde kinderwens te helpen".



hoe help je mensen met een onvervulde kinderwens door het kunnen winnen van een blender in een loterij tegen een kinkhoest vaccinatie? hoe help je mensen met een onvervulde kinderwens door het kunnen winnen van een blender in een loterij tegen een kinkhoest vaccinatie?

17-01-2020 14:36:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.766

OTindex: 74.787

Onbegrijpelijk hoe domheid en achterlijkheid hier "beloond" worden.

17-01-2020 15:43:34 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.786

OTindex: 476

Ach ja, je kind van een paar maanden oud ligt zo ongeveer te kreperen van een hoestbui, maar je hebt toch maar mooi die gloednieuwe blender op je aanrecht staan!



Echt, ik snap dit soort sneue figuren niet!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: