Vandalen spuiten hele trein zilver in Wormerveer

Vandalen hebben op station Wormerveer een nieuwe NS-trein compleet zilver gespoten. Op foto's is te zien dat twee treinstellen, met ieder een lengte van 75 meter, nergens meer de huiskleuren wit, blauw en geel hebben.Volgens NH Nieuws is in de buurt van het station een stuk van het hek opengeknipt. Mogelijk hebben de vandalen dat gebruikt om bij de trein te komen. Ook hebben de 'kunstenaars' tientallen lege spuitbussen en een paar handschoenen achtergelaten.De foto's zijn gemaakt door Michel Schermer. Hij schrijft op Facebook dat de vandalen waarschijnlijk afgelopen nacht hebben toegeslagen. Volgens hem staan bij station Wormerveer geregeld 's nachts treinen stil.De NS reageert bij NH Nieuws boos op het incident. "We vinden dit ontzettend asociaal", zegt een woordvoerder. Het spoorbedrijf wil de schade aan de relatief nieuwe Sprinter-trein verhalen op de daders. Hoe hoog de schoonmaakkosten zijn is nog onduidelijk.