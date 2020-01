Stroomstoring veroorzaakt door een rat

De stroomstoring die zaterdagochtend zuidoostelijk Flevoland platlegde, werd veroorzaakt door een rat bij een voedingspunt in een onderstation, meldt Liander. Duizenden huizen en bedrijven zaten door de actie van het knaagdier uren zonder stroom.



Zaterdagochtend om half 9 kreeg Liander de melding van de stroomstoring binnen. Het probleem lag bij een verdeelstation in Zeewolde. De monteurs die Liander daar naartoe stuurde, troffen een dode rat aan bij een kapotte schakelaar. "Ik doe al heel wat jaren dit werk, maar dit ben ik echt niet vaak tegengekomen", vertelt een woordvoerder van Liander. "Dit is best bijzonder."



Heel Zeewolde en delen van Almere en Lelystad kwamen zaterdagochtend enkele uren zonder stroom te zitten. De monteurs hebben de stroom via andere kabels omgeleid, waardoor rond kwart voor elf de stroomtoevoer naar zo'n 9.000 huishoudens en bedrijven weer hersteld kon worden.



Hoe de rat het verdeelstation binnen heeft kunnen komen, is niet bekend. "We doen er alles aan om het voor die beesten lastig te maken, maar hij is er toch tussendoor geglipt", aldus de woordvoerder van Liander.



Vanwege de stroomstoring die heel Zeewolde twee uur platlegde, werd door de gemeente een crisisteam geformeerd. Burgemeester Gerrit Jan Gorter staat aan het hoofd van dat team en hij is zaterdagochtend gelijk naar het gemeentehuis gegaan. "Daar is een noodstroom-aggregaat, dus alles deed het. Verder heb ik contact gehouden met onder meer de politie en GGD en heb ik een rondje door het dorp gemaakt", laat Gorter weten.



Volgens Gorter was de brandweer paraat en ook de politie was met extra manschappen uit omliggende korpsen aanwezig. "Er werd gekeken naar gebouwen met liften en vooral ook naar mensen die voor hun gezondheid afhankelijk zijn van apparatuur. We hadden contact met zorginstanties." Hij ziet het ook als goede test: "Je ziet weer heel duidelijk dat als er geen stroom meer is en dus ook de mobiele telefoons het niet meer doen, je alles op papier moet hebben", aldus de burgemeester.

15-01-2020 08:24:35 Khitchakut





Ik moest daar toch echt om lachen



Hier valt met enige regelmaat de stroom uit, soms zelfs urenlang, geen haan die er naar kraait



Mijn persoonlijk record is drie dagen, enkele jaren geleden, tijdens de moesson, waren er twee doden gevallen op Samui, door elektrocutie vanwege hoog water. Daarop besloten de autoriteiten om de volledige stroomvoorziening van het hele eiland drie dag uit te schakelen. En wat denk je? We hebben dat gewoon overleefd..



Maar valt er in Nederland eens de stroom voor een korte tijd uit dan loopt iedereen te kakelen.. Echt komisch



15-01-2020 08:58:02 Yanuqa

S Ik heb wel eens 2,5 week zonder stroom gezeten, maar dat was, omdat een stel hufters 450 meter van mijn semi-particuliere bovengrondse stroomlijn hadden gestolen.

Dat lijntje vond zijn oorsprong in een schurftig trafo-huisje, waar ook de ratten over de kabels liepen en regelmatig wat stuk knaagden.

En als het had gesneeuwd, braken de fragiele lijnen en zat ik soms ook weer een week zonder. Maar ach, ik had mijn generator voor noodgevallen.

En sinds 3 jaar woon ik ergens anders en leef ik op zonnepanelen. Ideaal!

15-01-2020 09:00:11 venzje

Quote:

een rat bij een voedingspunt Moet je die beesten ook maar niet daar voederen! Moet je die beesten ook maar niet daar voederen!

15-01-2020 09:00:13 Khitchakut

Qua klimaat is het hier natuurlijk ideaal voor zonnepanelen. Mijn eerste aanschaf nadat de oogst binnen is zal een generator worden, zeker weten! @Yanuqa : Dat wil ik ook graag maar dat is op dit moment hier in Thailand nog vreselijk duur.Qua klimaat is het hier natuurlijk ideaal voor zonnepanelen. Mijn eerste aanschaf nadat de oogst binnen is zal een generator worden, zeker weten!

15-01-2020 09:03:18 venzje

@Khitchakut : Was je eerste aanschaf niet een paar nieuwe lenzen in je pupillen?

