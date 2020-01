Jeffrey vindt vrouw die boodschappen van zijn moeder betaalde: Ze heeft mijn hart gestolen

OOSTERHOUT - Jeffrey Roovers is Stephanie uit Oosterhout dankbaar. Heel erg dankbaar zelfs. De vrouw betaalde zaterdagmiddag de boodschappen van Jeffrey’s moeder toen bleek dat ze haar pinpas niet kon vinden. “Ze heeft mijn hart gestolen”, zegt Jeffrey.



Bij het afrekenen kwam de moeder van Jeffrey erachter dat ze haar pinpas niet bij zich had. In haar scootmobiel reed ze terug naar huis om haar pinpas te zoeken. Maar ook thuis kan ze haar pas niet vinden.



Ieder ander zou het daar misschien bij laten zitten, maar de moeder van Jeffrey gaat terug naar de supermarkt. Daar barst ze in tranen uit. "Niet zo gek", verklaart Jeffrey. "Mijn moeder is alleen, ze heeft een turbulent leven gehad. En op deze leeftijd, kunnen hele kleine dingen je nogal van streek brengen."



Toen Stephanie dit zag gebeuren, twijfelde ze geen moment en betaalde ze de boodschappen. Ook bracht ze de boodschappen naar het huis van de vrouw. "Een wildvreemde die een arm om mijn moeder slaat en dit voor haar doet. Dat is onbetaalbaar!"



Jeffrey wilde de geldschieter graag bedanken en het geld van de boodschappen terugbetalen. Hij startte een zoekactie via Facebook en vond zo Stephanie. "Deze gebeurtenis heeft me ook aan het denken gezet. Je hoort zoveel verhalen de laatste tijd van ouderen die op een vreemde manier worden beroofd. Gelukkig zijn er ook nog mensen die wel écht het beste met je voor hebben en zich niet met allerlei trucs naar binnen babbelen. Deze vrouw heeft mijn hart gestolen. Hier zouden heel veel mensen een voorbeeld aan kunnen nemen", zegt Jeffrey.



"Wij gaan persoonlijk bij haar langs om onze dankbaarheid te uiten. Ik vind het heel bijzonder wat zij gedaan heeft. Ik wil haar graag ontmoeten. Haar beweegredenen om dit te doen, hebben mij heel erg geëmotioneerd." Hoewel de barmhartige vrouw absoluut weigert om een vergoeding in ontvangst te nemen, wil Jeffrey haar enorm bedanken. Hoe? "Daar denk ik nog even over na, maar ze verdient echt alles."



Met zijn moeder gaat het goed. "Nu ze weer een beetje tot rust is gekomen, is ze erg dankbaar en opgelucht. Ze vond het heel erg dat ze haar naam niet had gevraagd. Daarom is ze extra blij dat we Stephanie nu gevonden hebben."

Reacties

14-01-2020 14:23:31 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.711

OTindex: 22.254

Er zijn meer fatsoenlijke mensen dan onfatsoenlijke. Alleen hoor je van die laatste vaker.

14-01-2020 16:25:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.751

OTindex: 74.753

In een grijs verleden gingen wij funshoppen in Frankrijk, bij de Auchan vlakbij Lille.

Bij de kassa bleek dat we 10 franc te weinig hadden en dat was erg vervelend.

Maar de mevrouw die achter ons in de rij stond, had géén zin in tijdrovend gedoe en legde zondermeer zelf die 10 franc erbij. Dat is toch geweldig!



Blij togen we met onze boodschappen naar de parkeerplaats en daar vonden we onze auto, met ingeslagen zijruit en onze jassen waren verdwenen.

Gelukkig dat Papsie vindingrijk is en die wist het open gat met plastic af te sluiten. Want het was koud buiten en we hadden geen jassen meer.



Over gemengde gevoelens gesproken!

