Explosieve post in Haarlem blijkt laat bezorgde chocoladeletter

HAARLEM - De politie in Haarlem is vrijdagochtend opgetrommeld nadat een verdacht pakketje was afgeleverd bij een bedrijf in de Ampzingstraat.



De politie meldt op Twitter dat er 'een verdikte envelop' bij de post lag. Door de Officier van Dienst en het Team Explosieven Verkenningen (TEV) is de envelop na uitgebreid onderzoek voorzichtig open gemaakt. Daarbij bleek dat het om een laat bezorgde chocoladeletter ging.

Reacties

14-01-2020 08:29:16 venzje









Van knetterchocola?

14-01-2020 09:18:27 Khitchakut

We schieten weer eens door met z'n allen

14-01-2020 12:35:32 jero









@Khitchakut : De laatste weken zijn er meerdere bombrieven ontdekt in Nederland, er is gewaarschuwd om op te letten op brieven met een verdikking.

14-01-2020 14:28:21 Emmo











Ben ik nou ook gevaarlijk? @jero : Ik heb ook een verdikkingBen ik nou ook gevaarlijk?

14-01-2020 14:39:25 stora









@Emmo , alleen als je in het zwembad bommetje doet.

14-01-2020 14:41:07 venzje









@Emmo : Bij meetkunde heb ik geleerd: een cirkel is ook een lijn.

