Toilet weg op markt Amsterdam Zuidoost

Martkooplieden bij Ganzenhoef zitten sinds vorige week zonder toilet. De gemeente heeft de toiletten namelijk weggehaald, waardoor de marktkooplieden zelf voor een oplossing moeten zorgen.



De ondernemers gaan ervan uit dat de toiletten zijn weggehaald om geld te bezuinigen. 'Dit is asociaal, je mag van de gemeente verwachten dat ze normale regels hanteren, maar dit is gewoon asociaal gedrag', laat een van de marktkoopmannen weten. 'We worden hier gewoon honderd jaar terug in de tijd gezet.'



Aurora moet als marktkoopvrouw creatief te werk gaan. 'Een man kan nog tegen een boom aanstaan met een beetje geluk', vertelt ze. Maar als zij naar het toilet moet, pakt zij 'ouderwets een po' en gaat ze in haar bus zitten.



Een ander stelt zelf als alternatief voor om twee Dixies te plaatsen. 'Één voor mannen en één voor vrouwen, maar de gemeente wil dat niet betalen'.



Of het inderdaad om een bezuinigingsmaatregel gaat, is nog onduidelijk. Een woordvoerder van stadsdeel Zuidoost kon vanmiddag nog niet reageren.





13-01-2020 14:16:45 Emmo

Misschien kan de gemeente een en ander bekostigen uit de marktgelden?

13-01-2020 14:20:15 Mamsie

Te gek voor woorden. De hele dag in je kraam staan zonder te kunnen plassen, mensonwaardig!

13-01-2020 14:44:40 Khitchakut

Waarom zou de gemeente die Dixies moeten betalen? Het lijkt mij eigenlijk logischer dat de marktkooplui die zelf bekostigen, uiteindelijk zijn die dingen er dan voor hun gerief.

13-01-2020 15:26:46 stora

Dus je moet ook in bv winkels naar het toilet kunnen.

Op uitgaanstijden staan er ineens overal plaszuilen.

En dan gaat de gemeente toiletten weghalen.

Dat lijkt erop dat de ene afdeling niet weet wat de ander uitvoert.

Dus slecht beleid.

13-01-2020 15:29:30 De Paus

S . Er worden marktgelden geheven.

Voor een plekje op de Albert Cuypmarkt komt dat neer op € 5,04 per vierkante meter en per dag. Dat is € 2,39 basistarief, € 1,44 toeslag reiniging, € 0,81 toeslag afvoer bedrijfsafval en € 0,40 toeslag promotie. Voor een aansluiting op krachtstroom moet nog eens € 4,90 per aansluiting betaald worden. Al met al lopen die marktgelden behoorlijk op. Dan is het redelijk dat de gemeente enkele toiletten voor de marktkooplui ter beschikking stelt. @Khitchakut : Dat zou heel redelijk zijn als die mensen daar gratis mochten staan. Helaas is dat nou niet bepaald het gevalVoor een plekje op de Albert Cuypmarkt komt dat neer op € 5,04 per vierkante meter en per dag. Dat is € 2,39 basistarief, € 1,44 toeslag reiniging, € 0,81 toeslag afvoer bedrijfsafval en € 0,40 toeslag promotie. Voor een aansluiting op krachtstroom moet nog eens € 4,90 per aansluiting betaald worden. Al met al lopen die marktgelden behoorlijk op. Dan is het redelijk dat de gemeente enkele toiletten voor de marktkooplui ter beschikking stelt.

13-01-2020 16:00:49 Grommer

Wat een gezeik van de gemeente om die paar centen....

