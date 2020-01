Vrouw wil bruidsmeisje met kanker liever niet meer op trouwerij omdat ze geen haar meer heeft

Een vrouw die binnenkort in het huwelijksbootje stapt heeft zich niet populair gemaakt bij haar vriendinnen door een ongepaste vraag te stellen over haar bruidsmeisje dat kanker heeft. Het bruidsmeisje heeft haar intussen staalhard op haar plaats gezet.



De bridezilla zei in een vriendengroepje dat ze twijfelt over haar bruidsmeisje omdat die laatste kanker heeft en ze door het haarverlies niet in het droomplaatje van de bruid past. “Hoi dames, ik heb een vraag. Mader had geen kanker toen ik haar vroeg om mijn bruidsmeisje te zijn, maar nu twijfel ik of ik haar wel op mijn huwelijk wil. Ze vertelde me dat haar haar begint uit te vallen en ik zag dat het er dunner uitziet dan anders. Ik kan me gewoon niet voorstellen om jullie daar samen met mij te zien stralen naast een kale Mader. Ik heb schrik dat de aandacht niet naar mij gaat, maar naar haar, en ik vrees dat het er niet zal uitzien zoals ik in gedachten had. Zou ik haar kunnen vragen om een pruik te dragen? Of moet ik haar zeggen dat ik haar liever niet meer als bruidsmeisje wil?”, vroeg ze.



Haar vriendinnen wisten niet wat ze lazen, en ook Mader kreeg het nieuws al snel te horen. In een bericht naar de bruid liet ze weten dat het voor haar niet meer hoeft. “Hoi! Ik zal niet aanwezig zijn op je huwelijk, noch als bruidsmeisje, noch als gast. Ik heb vernomen dat je bezorgd bent over het feit dat ik mijn haar verlies en dat dat een impact heeft op hoe je huwelijk eruit zal zien. Ik zou er niet mee kunnen leven dat mijn chemotherapie en de bijwerkingen daarvan jou en je huwelijksdag negatief zouden beïnvloeden. Ik had de kleine lettertjes van mijn kankerbehandeling moeten lezen, want ik was op de hoogte van bijwerkingen zoals misselijkheid, vermoeidheid, zenuwproblemen, enzovoort, maar op een of andere manier heb ik gemist dat het ervoor kan zorgen dat mijn ‘vriendin’ verandert in een ongevoelig, egocentrisch en harteloos kreng”, schreef ze.



De bruid probeerde het nog goed te maken door te zeggen dat ze haar hele leven uitgekeken heeft naar haar trouwdag en dat ze gerust een pruik mag dragen, maar tevergeefs.



De verstuurde berichten werden gedeeld op Facebook, waar heel wat mensen gedegouteerd reageerden. “Wow, wat een vreselijke, egoïstische vrouw. Ik ben zo blij dat iemand het aandurfde om haar duidelijk te maken wat ze zei en dat ze voor zichzelf opkwam. Goed voor haar”, en “Degene die met haar gaat trouwen, zou zich beter zo snel mogelijk uit de voeten maken”, klinkt het onder meer.

Leuke vriendin ben je dan! Ik zou zo'n egoïstisch loeder niet in mijn vriendenkring willen!

Ongelofelijk, het gaat deze horrorbruid écht alleen maar om het uiterlijk vertoon. @HoLaHu : Ik zou mee kunnen voorstellen dat de andere vriendinnen hierdoor nu ook allemaal afhaken.Ongelofelijk, het gaat deze horrorbruid écht alleen maar om het uiterlijk vertoon.

@Mamsie : Inderdaad, dát en dat de aandacht alleen op haar gevestigd mag zijn. Jakkes, ik zou als man er toch nog eens over na gaan denken of ik met zo iemand het huwelijksbootje in zou willen!

Ik zou afzeggen als ik uitgenodigd bent

Niet omdat ik rimpels hebt maar omdat ik het strijkijzer niet kan vinden om mijn gezicht glad te maken.



