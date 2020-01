Koffer met lichaamsdelen gevonden op Schiphol

In een hangar op Schiphol is een koffer met lichaamsdelen gevonden. Volgens een woordvoerder van het Nederlandse politiekorps zijn de lichaamsdelen be

11-01-2020 10:40:42 Khitchakut





Laatste edit 11-01-2020 10:41 Oké, er is dus helemaal niets aan de hand, gewoon een misplaatste koffer..

11-01-2020 11:22:53 stora

Dan bied iemand zich aan voor de wetenschap en dan douwen ze je gewoon in een koffer.

En koffers die achterblijven die worden na een bepaalde tijd geveild en dan zijn er mensen die het geinig vinden om dat soort koffers te kopen.

Stel je hebt die koffer gekocht dan schrik je je toch rot als je de koffer thuis opent.

11-01-2020 11:41:26 venzje

En ik neem ook aan dat de inhoud van de ter veiling aangeboden koffers vooraf geïnspecteerd is. @stora : Ik vermoed dat dit geen gewone huis-, tuin- en keukenkoffer is, maar een speciaal voor dit doel ingerichte flightcase of zoiets.En ik neem ook aan dat de inhoud van de ter veiling aangeboden koffers vooraf geïnspecteerd is.

11-01-2020 13:44:57 Emmo

@venzje : "assumption is the mother of all fuck-ups" heb ik eens ergens gelezen...

11-01-2020 14:05:27 stora

@venzje , die veilingkoffersmoet je vaak openbreken geloof ik en soms zit er waardevol spul in, heb ik wel eens gehoord.

