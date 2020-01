Mysterie: Hoe komt briefje Grafisch Lyceum Utrecht in Australië bij dorstige brandweerman?

UTRECHT - Als de Australiër Paul Sefky thuiskomt, treft hij een briefje aan op het aanrecht van de keuken. Een dorstige brandweerman heeft niet alleen zijn huis in New South Wales gered van een bosbrand maar ook de melk uit de koelkast opgedronken. Op het briefje biecht de brandweerman dit eerlijk op. Maar misschien nog merkwaardiger: het kladblokje waar het briefje vandaan komt, is van het Grafisch Lyceum Utrecht.



Paul Sefky reageert blij verrast en plaatst een foto van het papiertje op zijn Facebookpagina. Op het briefje staat: "Het was ons genoegen om uw huis te redden. Sorry dat we je schuren niet konden redden. Urunga RFS. P.S. U hebt nog wat melk van ons te goed."



"Dit is het beste briefje op mijn keukenaanrecht sinds de ochtend na mijn bruiloft", zegt Paul bij zijn bericht. De dorstige brandweermannen van Urunga Rural Fire Service (RFS) hebben dus even een tussenstop gemaakt bij Paul's koelkast. Maar Paul vindt het niet erg en is dolblij dat zijn huis nog staat.



De facebookpost met het briefje gaat viral en wordt duizenden keren gedeeld met veel reacties. Ook besteden de BBC, CNN, NY Times en Today Show er aandacht aan. De meeste mensen noemen de brandweermannen helden en legendes. Dat het een Utrechts papiertje is, blijft niet onopgemerkt in de reacties. Iemand reageert bijvoorbeeld: "Holy shit. Dat is een stukje papier van mijn school in Nederland. Hoe kwam het daar?"



De brandweerman pakte het eerste kladblok dat hij in de keuken vond. Toevallig was dat een kladblok van het Grafisch Lyceum Utrecht. De huiseigenaar Paul is geen Nederlander, dus hoe kwam dat dan in zijn huis terecht? "Ik heb een paar geweldige leraren van het Grafisch Lyceum Utrecht ontmoet op een conferentie, het IFS Helsinki in 2018", zegt hij. De leraren Peter van Leeuwen en Paul Hageman gaven hem daar het kladblokje.



Op het Grafisch Lyceum Utrecht was ook iedereen in rep en roer en dachten ze: Hoe kan dit nou? De school startte zelf ook een onderzoekje om het raadsel op te lossen. Nico Dielen van het Grafisch Lyceum Utrecht vindt het heel bijzonder: "Geweldig dat onze naam aan de andere kant van de wereld verschijnt. We kregen veel reacties." Dielen bevestigt dat de twee leraren het kladblokje aan Paul Sekfy hebben gegeven. Het raadsel is opgelost. "Sommige mensen vinden dat ook wel jammer want dan is de zoektocht voorbij."



De schrijver van het briefje heeft ook van zich laten horen. Brandweerman Kale Hardie-Porter reageert op de facebookpost van Paul. Hij zegt graag te helpen maar laat ook weten dat hij zijn eigen handschrift schokkend vindt. "Het was laat en ik kon niets zien!"



Verder staat er in zijn bericht: "Je hebt mijn dag gemaakt! Ik ben blij om te weten dat je mijn brief in één stuk kreeg (wetende dat het huis overleefde toen we moesten vertrekken). Onze bemanning van vier deed het beste wat we konden met wat we hadden, maar helaas zijn je twee schuren in minder dan een seconde gesneuveld. We zijn even je huis in gevlucht en toen ontdekten we de koelkast."





Goeie ruil: pak melk voor een huis

Maar dit artikel is natuurlijk voor de leden die dat toen gemist hebben Bij de gerelateerde artikelen staat een artikel over je hebt nog melk tegoed van ons.Maar dit artikel is natuurlijk voor de leden die dat toen gemist hebben

@stora : en voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de herkomst van het Nederlandse kladblok.

het kladblok zal in een vliegtuig naar Australië zijn gekomen

Maar goed dat andere artikel was van november en toen waren die branden daar al heel hevig en nu nog steeds brand het daar.

@Sjaak , het kwam me zo bekend voor en ik wist zeker dat ik het niet pas geleden in de kranten had gelezen.Maar goed dat andere artikel was van november en toen waren die branden daar al heel hevig en nu nog steeds brand het daar.

