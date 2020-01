Politie VS komt vrouw in nood redden, maar blijkt papegaai

Deze politieagenten in de Amerikaanse staat Florida hadden wel iets anders verwacht toen ze reageerden op een melding van een vrouw in nood. Buren hadden de politie gewaarschuwd dat er een vrouw om hulp riep. Bij aankomst bleek het te gaan om een papegaai.Dat schrijft de korpschef van Palm Beach, Florida, in een hilarische Facebookpost Toen de vier agenten bij de buurman aankwamen, zat deze rustig in de tuin aan zijn auto te werken. "Ik breng jullie de paniekzaaier wel even", vertelde hij.Even later kwam hij naar buiten met zijn papegaai Rambo, die hij al veertig jaar als huisdier heeft. Hij had het dier als kind al de zinnen "help, help, laat me eruit" geleerd.De agenten konden wel om de situatie lachen en volgens de agenten zag ook de buurvrouw de lol er later wel van in.