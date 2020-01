Auto's zakken door ijsparkeerplaats in Rusland

In de buurt van het Russische Vladivostok zijn zo'n 25 auto's door het ijs gezakt nadat de bestuurders een bevroren meer als parkeerplaats hadden gebruikt.De chauffeurs waren in de buurt gaan ijsvissen. Na een uur kregen ze berichten dat hun auto's aan het zinken waren."Mensen renden terug, boos, schreeuwend", vertelt een van de betrokkenen. "We waren ver weg maar pakten alles op en renden terug."De inwoners van de regio parkeren wel vaker op het dikke ijs, maar dit keer waren er te veel auto's bij elkaar geplaatst. Daarnaast is er mogelijk een schok door het ijs gegaan, waardoor het begaf.Sommige auto's konden op eigen kracht wegkomen, anderen waren in het 2 meter diepe meer gezonken. Bergers en duikers werden ingezet om alle voertuigen weer boven water te krijgen.Er raakte niemand gewond.