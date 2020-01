Grootste bloem (111 centimeter) gespot

Op het Indonesische eiland Sumatra is een enorme bloem gesignaleerd. Het gaat om de soort Rafflesia arnoldii, die erom bekendstaat een diameter van een meter te kunnen bereiken.Het exemplaar bloeit in een natuurreservaat op het westen van het eiland en heeft een diameter van 111 centimeter, zegt het hoofd van het reservaat. Het zou daarmee de grootste geregistreerde bloem ter wereld zijn.De Rafflesia arnoldii is zeldzaam en komt alleen voor in de regenwouden van Borneo, Sumatra, de Filipijnen en Maleisiƫ. De bloem is naast zijn grote omvang ook te herkennen aan zijn geur; hij stinkt naar rottend vlees.Er zijn overigens grotere bloemen op aarde, maar dat zijn dan bloemsoorten die bestaan uit meerdere kleinere bloemen bij elkaar.