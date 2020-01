Vuurwerkafval en kerstbomen voor gratis zwembadkaartje

Het is al twintig jaar een traditie op Urk: het inleveren van vuurwerkresten en oude kerstbomen voor een gratis zwembadkaartje. Het druilerige weer hield de Urkers ook dit jaar niet tegen om er volop gebruik van te maken.



Waren er vorig jaar nog 3.000 kaartjes, dit jaar zijn er 4.000 kaartjes gedrukt om de Urkers naar het afvalperron op het parkeerterrein bij zwembad ‘t Bun te lokken. Er was ook een heus perron ingericht om de files die vorig jaar ontstonden te voorkomen.



Om het bezoek beter te verdelen was de openingstijd ook verruimd: tussen 10.00 en 16.00 konden bezoekers hun afval kwijt en een kaartje ophalen.



De Urkers die een gratis kaartje wisten te bemachtigen kunnen het kaartje tot woensdag 12 februari gebruiken.

Reacties

07-01-2020 09:48:17 Mamsie

Vuur werk inruilen voor water pret....

Een slimme aktie.

07-01-2020 10:22:37 botte bijl

leuk geprobeerd, en het lukt nog ook

