Hond die tijdens oud en nieuw voor vuurwerk vluchtte na dagen uit tunnelbak in Almelo gered

De politie heeft gisteren in Almelo een hond uit een tunnelbak gered. Het dier was rond oud en nieuw al gevlucht vanwege vuurwerk, daardoor was het dier al dagen niet meer thuis geweest.



De niet alledaagse klus voor de agenten was gisteren bij het verdiepte spoor langs de Burgemeester Raveslootsingel, ter hoogte van de Nieuwstraat. De hond had zich in een opening verschuild. Voor de politie bleek het een lastige klus om het bange beestje daar uit te lokken.



Tijdens reddingsoperatie reden de treinen met gepaste snelheid voorbij, zodat zowel het dier als de agenten geen gevaar liepen. Na een half uur lukte het de hondengeleider om de bange hond uit de tunnelbak te halen.



Inmiddels is de hond weer thuis bij zijn familie.

Reacties

06-01-2020 12:56:21 Khitchakut

Waarom niet de eigenaar het dier uit de tunnel laten halen? Verder ben ik blij dat het dier weer thuis is, hoewel ik me altijd weer afvraag hoe men het voor elkaar krijgt om tijdens deze dagen hun huisdier te laten ontsnappen?



06-01-2020 14:17:49 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.417

OTindex: 4.920

@Khitchakut : Misschien wisten ze pas van wie het dier is na het uitlezen van zijn chip?

06-01-2020 14:41:13 Khitchakut

@venzje : Dat zou kunnen natuurlijk, maar ergens heb ik het idee dat men wist van wie de hond was. Zomaar een gevoel van mij hoor..

06-01-2020 15:05:19 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.888

OTindex: 33.316

eerst dat vuurwerk, dan die koude tunnel, het zat niet mee voor het arme beest

