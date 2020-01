Glazenwasser Hannes (75) redt met ladder zatte toerist uit gracht: Ik spring er zelf niet in, me reet

Glazenwasser Hannes der Waart was vanmorgen op de Oudezijds Achterburgwal aan het werk, toen hij ineens een plons hoorde in de gracht.



'Ik pakte mijn ladder en ben richting het geschreeuw gerend', vertelt Hannes die vanmorgen al om 07.00 uur de ramen van café de Zeevaart stond te lappen. Hoewel hij vastberaden was de drenkeling te redden, wist hij meteen dat hij één ding niet zou doen. 'Het is dat ik mijn ladder bij me had. Zelf was ik voor geen goud dat koude water in gesprongen', vertelt de 75-jarige Hannes.



Hannes kijkt niet meer op van rare fratsen van dronken toeristen. 'Dit gebeurt wel vaker hé. Ik ga er echt niet zelf inspringen. Straks verzuip ik en dan ligt hij boven. Ja, me reet, dat doen we niet.'



De toerist, die volgens Hannes van Engelse afkomst was, lag eerst languit op de grond naast het café. 'Ik zei nog tegen hem: ga daar op het bankje liggen, maar daar had hij geen oren naar.' 'Iets later zag ik hem met twee zwervers richting de kade lopen. Niet veel later hoorde ik die plons.'



Nadat de glazenwasser de toerist uit het water viste, ging Hannes gewoon weer verder met zijn werk. 'Ja, ik moet toch mijn werk afmaken', concludeert de glazenwasser, terwijl hij zijn ladder opbergt. 'Een politiebusje kwam toevallig voorbij. Ik zei: jongens neem die jongen even mee.'



Naast de politie was ook de GGD aanwezig om de temperatuur te meten van de onderkoelde toerist. De glazenwasser zag dat ze hem een thermodeken gaven tegen de kou, maar hij werd niet meegenomen door de politie of de GGD. Waar de toerist nu uithangt, weet ook Hannes niet. 'Misschien ligt hij ergens in het water of ergens anders. Ik weet het niet.'

