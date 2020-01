Meer dan 40 kinderen geëvacueerd door aangebrande appelflappen

HEEMSKERK - Een kinderopvang aan de Cruquiusweg in Heemskerk is na een kleine brand ontruimd. De oorzaak: de appelflappen hadden iets te veel tijd in de oven doorgebracht.



Daardoor vulde het pand zich met rook en werd de brandweer ingeschakeld. Niemand raakte gewond.



De 44 jonge gasten van de kinderopvang werden naar buiten gebracht. Ze worden tijdelijk ergens anders opgevangen. Het pand wordt gelucht.

met appelflappen kan je niet voorzichtig genoeg zijn

