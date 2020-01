Auto's op Amerikaanse snelweg bedolven onder meters tuimelkruid

Automobilisten op een snelweg in de Amerikaanse staat Washington zijn het nieuwe jaar begonnen onder een metershoge laag tuimelkruid. Een aantal mensen kon niet verder en moest door de politie uit het onkruid worden bevrijd.Het zicht op de snelweg was slecht, waardoor mensen langzaam moesten rijden en uiteindelijk tot stilstand kwamen. Intussen dwarrelde het onkruid vanwege de harde wind over de weg en hoopte het zich op tegen de auto's.Al snel ontstond er een berg van de ontwortelde planten. Sommige auto's waren volgens de politie bedolven onder een berg 'tumbleweed' van enkele meters hoog.Hulpdiensten waren op Oudejaarsavond urenlang bezig om mensen te bevrijden. Na tien uur graven werd de laatste auto gevonden. De bestuurder had zijn wagen al verlaten.