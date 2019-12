Vervelende man strooit per ongeluk met geld in politiebus

De politie in Rotterdam is per toeval op een pak geld gestuit. Dat gebeurde na de arrestatie van een man die zich op straat vervelend gedroeg. Toen hij in de politiebus werd gezet, viel het geld op de grond.



De man was opgemerkt door cameratoezicht toen hij met een fles sterke drank over straat liep en ruzie zocht. Toen de politie hem wilde controleren, zette hij het op een lopen en verstopte zich onder een bestelwagen.



De politie haalde hem er onder vandaan, zette hem in de bus en zag dat hij iets probeerde weg te stoppen. Dat bleek een pak geld te zijn.



De man wordt nu verdacht van witwassen. Zelf zegt hij dat het geld niet van hem is en dat het al in de politiebus lag.

