Man in VS overvalt bank, strooit geld en wenst iedereen vrolijk Kerstfeest

In het centrum van de Amerikaanse stad Colorado Springs heeft een man een bankoverval gepleegd en zijn buit met voorbijgangers gedeeld. Volgens getuigen strooide de man buiten de biljetten in het rond en wenste hij iedereen een vrolijk Kerstfeest.



Daarna liep de 65-jarige man naar een naastgelegen koffiezaak. Een getuige zei tegen een lokale nieuwszender dat het leek alsof hij wachtte op zijn arrestatie.



De man was volgens de politie niet bewapend. Getuigen zeiden dat hij in de bank verkondigde dat hij een wapen in zijn zak had.



Het meeste geld inmiddels is teruggebracht naar de bank, maar duizenden dollars ontbreken nog, zei een politiewoordvoerder. Hoe groot de buit was, is onbekend. De verdachte is overgebracht naar een huis van bewaring.

Reacties

28-12-2019 12:28:05 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.758

OTindex: 13.752

S zelf niet beter kunnen doen. De ware Kerstgedachte, ik had het als Paus zijndezelf niet beter kunnen doen.

28-12-2019 14:58:25 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.737

OTindex: 33.255

huis van bewaring, dus hij wordt niet weggegooid

28-12-2019 15:14:54 stora

Stamgast



WMRindex: 17.229

OTindex: 2.303

@botte bijl , dat geld was bij een bank, ook een huis van bewaring . Maar die zijn het wel mooi kwijt.

28-12-2019 15:27:06 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.737

OTindex: 33.255

@stora :

dat is weer een ander verhaal dat is weer een ander verhaal

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: