Patatkraam knalt tegen lantaarnpaal in Hilversum

HILVERSUM - Aan het melkpad in Hilversum is een patatkraam total loss geraakt na een crash tegen een lantaarnpaal. De mobiele kraam zat vast aan een bestelbus.



Volgens getuigen stond de achterdeur van de kraam nog open toen de ondernemer ging rijden. Deze knalde tegen een lantaarnpaal aan en scheurde de volledige kraam open.



De bestelbus raakte vervolgens los van de kraam. Een berger met een speciale kraan moest ter plaatse komen om de patatkraam te bergen. Het Melkpad is enige tijd volledig gestremd geweest.



Volgens een getuige wordt de kraam uiteindelijk overgebracht naar de sloop.

Reacties

28-12-2019 10:22:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.654

OTindex: 74.561

Quote:

Het Melkpad is enige tijd volledig gestremd geweest.



En wordt herdoopt in Oliepad.



Mag een patatje Puinhoop?



Laatste edit 28-12-2019 10:23 En wordt herdoopt in Oliepad.Mag een patatje Puinhoop?

28-12-2019 14:57:27 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.737

OTindex: 33.255

@Mamsie :

dat kan niet want de patatkraam is kapot. hierdoor zal in Hilversum hongersnood komen dat kan niet want de patatkraam is kapot. hierdoor zal in Hilversum hongersnood komen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: