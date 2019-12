Veertig melkbussen in een carbidmolen: Bouwtekening heb ik niet nodig

Al jaren staat Oudejaarsdag voor Henk-Jan Reinders uit Emmen in het teken van carbidschieten. "Met melkbussen schieten is mooi, maar het zakte op een gegeven moment een beetje in. Dus we moesten maar wat meer krijgen." Reinders bouwt daarom nu een soort carbidmolen, met veertig melkbussen.Sinds oktober bouwt hij aan de molen. "Het is een hobby, ik heb er schik in. En als het werkt, is het helemaal mooi." Deze week zet hij de puntjes op de 'i'. Zo moet onder meer de ontsteking nog gemaakt worden. "We doen ons best, ik hoop dat het gaat lukken", zegt Reinders.Reinders is een fanatiek carbidschieter. "Dat dacht ik wel, ja", lacht hij. Is het eigenlijk ook moeilijk om zo'n carbidmolen te maken? "Nee, dat valt wel mee. Je knooit gewoon stil wat door. En bouwtekeningen heb ik niet nodig, dit doe ik gewoon uit m'n kop."