Onverwacht maar niet ongewenst: schaap bevalt twee maanden te vroeg

EGMOND BINNEN - De lammertijd begint officieel pas eind januari, maar één schaap van herder Marijke Dirkson van Landschapsbeheer Rinnegom in Egmond-Binnen wilde graag voor de kerst al klaar zijn.



Het was gisteren een grote verrassing voor de medewerkers van het landschapsbeheer, die al twee dagen bezig waren om de ooien te scannen op dracht. Blijkbaar is er vijf maanden geleden een ram tussen de ooien geglipt. Eén van de schapen was al zo drachtig dat het diezelfde dag nog beviel van een lammetje.

Reacties

20-12-2019 18:04:19 stora

Stamgast



WMRindex: 17.194

OTindex: 2.292

Misschien was het schaap wel onbevlekt ontvangen.

20-12-2019 18:25:22 Sjaak

Moderator



WMRindex: 19.287

OTindex: 36.465

O, was dat misschien dat schaap dat steeds op haar rug ging liggen? Geen wonder dan.

20-12-2019 18:45:39 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.611

OTindex: 74.454

@Sjaak : En wij naar denken dat het beest gered wilde worden!

