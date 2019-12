20-12-2019 09:48:13

@botte bijl

Laatste edit 20-12-2019 09:54

Carpe Diem schat, Carpe Diem...De zus van mijn ex kende ik al toen ze nog maar een jaar of vijf was. Mede door psychische problemen heeft ze vele jaren gevochten tegen obesitas, ze was zo iemand die bij de minste of geringste tegenslag naar de benzinepomp reed en zich vol stopte met snoepgoed.Ze woog op zeker moment zoveel dat ze bij de WW is gegaan en daar bijna 50 kilo is afgevallen!Later kreeg ze kanker en hoewel ze de kanker overwonnen heeft is ze nog maar een schaduw van haar vroegere zelf. Ik heb nog steeds contact met haar ondanks dat haar zus, mijn ex dus, mij wel kan schieten..Ze weegt iets van 50 kilo nog, ooit woog ze 140 kilo.. Ik ben dol op die meid en vind het vreselijk wat haar door het leven is aangedaan! En hoewel ik, zo ik eerder schreef, val op slanke types zal ik nooit zomaar de draak steken met voluptueuze mensen, ik weet immers niet hoe of wat... Bovendien is het mijn sores niet.