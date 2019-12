Buurvrouw na vondst lichaam in kliko: Of ik kan slapen? Ja hoor, dat lijk kan niets meer doen

Het is het gesprek van de dag in Edam vandaag. De vondst van een dood lichaam in een kliko aan de Schepenmakersdijk. Er wordt inmiddels druk gespecule

17-12-2019 14:29:55 HoLaHu

Zoals ik het begrepen heb, heeft zij het lichaam niet gevonden. Dus waarom zou ze niet kunnen slapen?

17-12-2019 16:04:17 stora

Ik denk dat hij op zoek was naar eten en voorover de bak was ingegaan en er niet meer kon uitkomen.

Zijn ene been hield het deksel tegen las ik ergens. @HoLaHu . en hij is ook niet vermoord.Ik denk dat hij op zoek was naar eten en voorover de bak was ingegaan en er niet meer kon uitkomen.Zijn ene been hield het deksel tegen las ik ergens.

17-12-2019 17:27:49 botte bijl

die mevrouw zegt dat wel, maar klikolijken kunnen nog stevig spoken

