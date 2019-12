Man wiens scheten muskieten meters ver doodt, ingehuurd door bedrijf om afstotend middel te ontwikkelen

Joe Rwamirama, 48, uit Kampala, Uganda, zegt dat zijn scheten in staat zijn om muskieten die zelf 6 meters verderop zijn te doden.



De man is nu ingehuurd door een onbekend bedrijf om samen een afstotend middel tegen muskieten te ontwikkelen.



Joe zegt niet te weten hoe het komt dat zijn scheten in staat zijn om muggen te doden. “Ik eet normaal, ik baad elke dag en ruik normaal en puf ook normaal als anderen, maar mijn scheten zijn gevaarlijk voor insecten. Vooral muskieten en vliegen kunnen niet bij mij in de buurt komen,” zegt hij.



Aan The Sun verklaart James Yoweri, een lokale kapper, dat Joe’s specialiteit in de wijde omtrek bekend is: “Als Joe er is, weten we zeker dat er geen muggen zullen zijn.”



Een bron heeft aan The Sun verklaard dat Joe ‘miljoenen’ verdient om mee te werken aan het nieuwe muggenverdelgingsmiddel.

Reacties

16-12-2019 14:07:57 De Paus

S Quote: Een bron heeft aan The Sun verklaard dat Joe ‘miljoenen’ verdient om mee te werken aan het nieuwe muggenverdelgingsmiddel.



Ja, dat klopt, hij krijgt miljoenen uitgekeerd in oude Zimbabwaanse dollars.

16-12-2019 14:10:02 venzje

Miljoenen. In Oegandese shilling (UGX)?

1 miljoen UGX = ca. € 245,-



16-12-2019 15:00:20 TheBoss

@De Paus : Waar laat de Paus zichzelf in uitbetalen? Als beloning voor 'Pauselijk advies'?

