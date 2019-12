Bizar natuurfenomeen in Californië: strand bezaaid met duizenden penisvissen

Bizarre taferelen op Drake’s Beach in Californië. Het strand ligt sinds een aantal dagen bezaaid met duizenden krioelende figuurtjes die als twee druppels water op een piemel lijken. Het gaat om de Urechis unicinctus, ook wel bekend als ‘penisvis’, zo meldt het gezaghebbende natuurtijdschrift Bay Nature.De plotse invasie van de glibberige wormen is voor natuurliefhebbers een geschenk uit de hemel. De penisvis laat zich normaal gesproken namelijk niet zo snel zien, maar verstopt zich liever diep in het zand, op veilige afstand van vissers en strandgangers.Door het onstuimige weer in Californië is het zand op het strand weggevaagd en daarmee is ook meteen de schuilplaats van de 25 centimeter lange dieren verdwenen. Daardoor liggen de rozige piemelvissen nu open en bloot op een enorme hoop verspreid over het strand.Dat is niet alleen goed nieuws voor natuurliefhebbers, maar ook voor zeemeeuwen, otters en haaien die de worm als extra maaltijd beschouwen.In Japan en Korea is de penisvis zelfs een delicatesse en wordt ie in dure restaurants vaak rauw gegeten. In de Chinese keuken wordt de worm gaar gebakken met groenten of gebruikt als smaakversterker.De glibberige wezens doken 300 miljoen jaar geleden voor het eerst op en kunnen wel 25 jaar oud worden. Ze graven U-vormige holen in stranden of wadden en verorberen vooral bacteriën en plankton die ze vangen met behulp van hun plakkerige slijmnetten.