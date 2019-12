Thijs redde man op snelweg: Hij zat schuimbekkend achter het stuur

"Ik wist niet wat ik zag", zegt Thijs Schram. Hij was een van de automobilisten die ingreep op de A5 toen een onwel geraakte bestuurder slingerde over de snelweg. De politie sprak van een heldenactie.



De 41-jarige Schram was onderweg naar zijn werk toen hij op de snelweg de auto heen en weer zag gaan. In eerste instantie had hij niet in de gaten wat er aan de hand was, vertelt hij aan NH Nieuws. "Ik dacht: wat is dat nou voor een debiel. Daar heb je weer zo'n verkeersaso."



Maar toen hij de auto passeerde, zag hij meteen dat het mis was. "De bestuurder zat schuimbekkend achter het stuur, met zijn hoofd tegen het zijraam."



De auto ramde onder meer de vangrail en een andere auto voordat het voertuig gestopt kon worden. "De bestuurder van de Polo - held! - begon te remmen en daardoor kwam de auto tot stilstand", vertelt Schram, die snel uit zijn auto sprong. Hij probeerde vervolgens het portier open te maken, maar de deur bleek op slot te zitten. Met een sleepkabel uit zijn auto wist hij vervolgens de zijruit in te slaan.



"Ik kroop over de achterbank en zag al gelijk een maxicosi liggen. 'Dit meen je niet', dacht ik. Daarna ben ik over de bestuurder gekropen om de motor af te zetten." De bestuurder zag er slecht uit, zegt Schram. "Zijn ogen waren helemaal weggedraaid, hij zag heel grauw en het schuim kwam uit zijn mond. 'Deze man gaat hier toch niet gewoon overlijden?', dacht ik. Gelukkig waren de hulpdiensten er heel snel."



Uit de kofferbak van de bestuurder pakte hij een gevarendriehoek en oranje hesje, waar de naam op bleek te staan van het bedrijf waar de man werkt. Schram besloot het bedrijf te bellen om te vertellen wat er was gebeurd. "Ze schrokken zich helemaal wild natuurlijk."



Een paar uur later kreeg hij goed nieuws van de directeur van het bedrijf. "Hij is weer thuis en het gaat goed met hem. Hij en zijn vrouw hebben een paar weken geleden voor het eerst een kind gekregen en ze zijn mij en de anderen die hielpen erg dankbaar."



Volgens Schram wil het stel graag in contact komen met de "helden" die hebben geholpen. Dat lijkt Schram wel wat. "Het laatste wat ik van hem heb gezien, was nou niet bepaald fraai, dus ik zou hem heel graag met een glimlach en met zijn pasgeboren baby in zijn armen willen zien."

