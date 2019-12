Wetenschappers slaan alarm: ijs op Groenland smelt in moordend tempo

Dat de ijskap op Groenland in een verontrustend tempo smelt is bekend, maar nu blijkt dat dat nog veel sneller gaat dan tot nog toe werd aangenomen. Zeven keer sneller dan dertig jaar geleden om precies te zijn. Die conclusie trekt een team van 89 wetenschappers van vijftig internationale organisaties in het gerenommeerde blad Nature.



Wetenschappers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht werkten mee aan wat ze het meest complete beeld van het ijsverlies van Groenland tot nu toe noemen. Ze vrezen dat als er deze eeuw niets gedaan wordt aan de huidige uitstoot van broeikasgassen, er jaarlijks honderden miljoen mensen in kustgebieden getroffen kunnen worden door overstromingen. In het ergste geval stijgt de zeespiegel met maar liefst 67 centimeter.



Zeespiegel

Groenland is na Antarctica de landmassa met de grootste ijskap ter wereld. Als die helemaal smelt, stijgt de zeespiegel met 7,2 meter. De afgelopen decennia heeft de Groenlandse ijskap dan ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de stijging van de zeespiegel, en dit zal naar verwachting in de toekomst zo blijven.



Sinds 1992 heeft Groenland 3800 miljard ton ijs verloren, goed voor een wereldwijde zeespiegelstijging van 10,6 millimeter. Piekjaar was 2011: toen smolt 335 miljard ton Groenlands ijs. De cijfers over 2019 zijn nog niet definitief, maar zouden dit kunnen overtreffen.



Sinds 2005 is de zeespiegel tweeënhalf keer sneller gestegen dan in de twintigste eeuw, vooral als gevolg van smeltende ijskappen. De zeespiegel zal tot het jaar 2100 blijven stijgen als de CO2-uitstoot onverminderd doorgaat.



Oceanen warmer

Klimaatverandering zorgt er niet alleen voor dat de zeespiegel stijgt, maar ook dat de oceanen warmer worden, minder zuurstof bevatten en verzuren. De oceanen absorberen meer dan 90 procent van de overtollige warmte die door broeikasgassen in de lucht komt. Dat heeft grote gevolgen voor de dieren én mensen die afhankelijk zijn van de oceanen - en dat zijn er honderden miljoenen.



Zo stijgt de kans op overstromingen, zullen orkanen krachtiger worden en verzwakken oceaanstromingen. Volken die op lage eilanden in de Stille Oceaan wonen, zoals Kiribati, dreigen daardoor hun land kwijt te raken.

Reacties

14-12-2019 10:47:52 Khitchakut

Ik ben in 2006 een week op Groenland geweest, toen al klaagden de Inuit dat er elk jaar minder ijs was. Op sommige plekken moesten we met de slede over stukken land glijden omdat er geen sneeuw lag.

14-12-2019 12:45:58 Khitchakut

Het lopen dat ik deed was overigens niet vanwege het ijs maar mijn musher had de slede to zwaar beladen en de honden konden dat niet trekken als de helling een beetje steil was.



Nadat ik een paar keer stevig gemopperd had heeft hij een gedeelte van de bagage achtergelaten om later opgepikt te worden. Daarna hoefde ik niet meer zo vaak te lopen, was alles bij elkaar een hele fijne ervaring! @Mamsie : Nou, ik heb inderdaad een paar keer moeten lopen maar klunen? Nee, dat nog net nietHet lopen dat ik deed was overigens niet vanwege het ijs maar mijn musher had de slede to zwaar beladen en de honden konden dat niet trekken als de helling een beetje steil was.Nadat ik een paar keer stevig gemopperd had heeft hij een gedeelte van de bagage achtergelaten om later opgepikt te worden. Daarna hoefde ik niet meer zo vaak te lopen, was alles bij elkaar een hele fijne ervaring!

14-12-2019 13:14:29 Kooldioxide

Senior lid



WMRindex: 801

OTindex: 73

Het is toch te bizar voor woorden dat overal om ons heen het bewijs voor de klimaatcrisis voor het oprapen ligt en dat er nog steeds idioten zijn, waaronder machtige politici, die blijven claimen dat er niks aan de hand is.



Waarschijnlijk om hun eigen zakken te vullen.



Laten we maar hopen dat dat nieuwe Europese klimaatakkoord ergens toe leidt en dat het de rest van de wereld onder druk zet om er ook eindelijk wat te tegen gaan doen.



Laatste edit 14-12-2019 13:14

14-12-2019 13:48:38 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.554

OTindex: 33.168

Moeder Aarde zal het wel overleven, maar de mensheid....

14-12-2019 14:35:24 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.554

OTindex: 33.168

@De Paus :

dat was toen Erik de Rode er IJslanders heen bracht om boerenbedrijfjes te stichten, vlak voordat zijn zoon dat was toen Erik de Rode er IJslanders heen bracht om boerenbedrijfjes te stichten, vlak voordat zijn zoon Leif Eriksson Amerika ontdekte....

14-12-2019 16:37:54 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.219

OTindex: 1.612



Bron Maar hij noemde het Groenland als een marketingtruc. Het was helemaal niet groen. Op en paar kleine stukjes na dan.

