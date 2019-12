Auto komt vast te zitten onder motor van KLM-vliegtuig

Een Boeing 747-400 van KLM is vrijdag op de luchthaven van Toronto met de linkermotor tegen een grondvoertuig aangekomen. Op foto's op Twitter is te zien dat de auto vast lijkt te zitten onder de motor.



Een woordvoerster van KLM laat NH Nieuws weten dat de passagiers niet in gevaar zijn geweest en worden omgeboekt. De aanrijding vond plaats toen de Jumbo naar de gate taxiede. KLM zegt de toedracht te onderzoeken.



Volgens het vluchtschema van Schiphol heeft het toestel een vertraging van 25 uur, maar KLM weet nog niet wanneer de Boeing 747 weer in gebruik kan worden.

weer een vliegtuig van dat merk dat daadwerkelijk 'boing' doet

