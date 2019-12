Horinezen verslikken zich in eetwedstrijd: dertien oliebollen in een klein kwartier

In Hoorn werd vrijdagavond een oliebollen-eetwedstrijd gehouden. En dat bleek topsport: vijf dappere kandidaten gingen de oliebollenberg te lijf.



De training vooraf liet enigszins te wensen over, maar de deelnemende vrouw en vier mannen hadden er zin in: "Vandaag heb ik helemaal niks gegeten. Dat is mijn voorbereiding, dus ik hoop dat er heel veel in kan."



Onder luid gejuich van de meegekomen supporters en met ondersteuning van een glas water om de gefrituurde deegballen weg te spoelen, zetten de deelnemers hun tanden in het voedsel.



Enigszins groen uitgeslagen, maar trots kauwde Kevin zich naar de overwinning. De Horinees wist maar liefst dertien oliebollen in twaalf minuten te eten. Daarmee evenaarde hij het vorige wereldrecord.



Makkelijk was het volgens de kersverse kampioen niet: "Ik heb het wel behoorlijk slecht nu hoor. Het wil maar niet zakken."

