Toerist achternagezeten door kok en obers na kritiek op eten

Een Amerikaanse vakantieganger had niet zo lekker gegeten in een restaurant in het Thaise Phuket. Nadat hij kritiek gaf, werd hij op straat achternage

Reacties

06-12-2019 19:02:18 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.532

OTindex: 74.288

Een soort van zwaan-kleef-aan lijkt het wel,

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: