02-12-2019 14:02:28

Quote: Wie bankbiljetten heeft opgeraapt, wordt gevraagd deze in te leveren bij de politie.Nou, ik zou het geld mooi in mijn eigen zak hebben gestoken. Maar eerst vraag ik aan Godof ik het wel mag houden en (b) of ik goed is dat ik het onder de armen verdeel.Dat gaat zo: Ik gooi de enveloppe met het geld omhoog en dan zeg ik tegen God: als u niet wilt dat ik het houd, pak het dan gauw. Als u het niet oppakt en het geld terug laat vallen, dan neem ik aan dat ik het mag houden.Vervolgens vraag ik aan God of ik het onder de armen mag verdelen. Ik steek dan de ene helft onder mijn linker arm en de andere helft onder mijn rechter arm. Ik vraag dan om een teken als het niet goed is. Nou, ik krijg nooit een teken dat het fout is, dus houd ik het geld mooi zelf. Maar ik steek het nooit zomaar in mijn eigen zak, zoals de meeste mensen doen. Nee, ik vraag altijd eerst aan God of het goed is. Ja, je bent tenslotte Paus of je bent het niet.