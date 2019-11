Filiaalhouder Jumbo wil personeel zelf boodschappen laten betalen van vierde wachtende in rij

Een filiaalhouder van Jumbo Leusden is zijn boekje te buiten gegaan door te dreigen dat zijn medewerkers zelf de boodschappen moeten betalen van klanten die als vierde wachtende in de rij staan.



Bij de supermarktketen is het al jaren beleid dat als je als vierde wachtende bij de kassa staat, je de boodschappen gratis krijgt. Jumbo laat weten dat het om een incident gaat. ,,We zijn inmiddels met de filiaalhouder in gesprek, want dit is absoluut niet de bedoeling’’, aldus een woordvoerster vanuit het hoofdkantoor in Veghel.



Het gaat om een Jumbo-filiaal aan De Biezenkamp in Leusden. ,,Wij kunnen bevestigen dat het om onze winkel gaat. Verder mogen we van het hoofdkantoor naar buiten toe niet ingaan op de kwestie’’, zegt de winkelmanager.



Op sociale media verscheen deze week een foto van een A4'tje met daarop de volgende tekst, gericht aan het Jumbo-personeel: ‘Iedereen die kan bijdraaien pakt voor aanvang van zijn/haar werkzaamheden een oortje. Word er niet gereageerd op het oortje, dan MOET er omgeroepen worden. Ontstaat er een vierde wachtende doordat men niet omroept, dan zijn de kosten voor iedereen die op dat moment aan de kassa zit en verzuimt om om te roepen.’



Deze boodschap aan de medewerkers zorgt voor veel consternatie op sociale media. Met name op Twitter beschuldigen mensen Jumbo van uitbuiting van het personeel. Ook wordt de vraag gesteld of er sprake is van een incident of dat het beleid in meerdere winkels geldt. ‘Ook bij ons in Zeist is er paniek als er sprake is van een vierde wachtende in de rij. We vermoedden al dat het personeel dit moest betalen’, aldus een twitteraar.

Beleid



Jumbo hanteert dus de regel dat de vierde (en eventueel vijfde, zesde, et cetera) wachtende in de rij de boodschappen gratis krijgt. De klant die al geholpen wordt bij de kassa telt overigens niet mee als wachtende. De garantie geldt niet als je bij een andere kassa met een kortere rij kunt aansluiten. Ook krijg je boodschappen niet gratis als alle kassa’s open zijn.



30-11-2019 22:23:37 Khitchakut

Ach, de stumperige grootheidswaan van piepeltjes die denken belangrijk te zijn..

30-11-2019 22:30:00 Mamsie

Ik vind het eigenlijk ook een rare regel, van die gratis boodschappen.

Gewoon een goede en alerte kassabemensing moet voldoende zijn.



30-11-2019 22:45:22 Khitchakut

@Mamsie : "Kassabemensing", wat een prachtig genderneutraal woord is dat zeg

30-11-2019 23:14:14 Cubbie

Dat gaat wel echt te ver gewoon. Dan heb je als bedrijf zijnde aan de ene kant een leuk lokkertje voor klanten vanwege een "kans" op gratis boodschappen, en anderzijds kost het jou toch niets omdat je je personeel er voor op laat draaien.

30-11-2019 23:45:13 merlinswit

@Cubbie : Het is dan ook bij wet verboden om dit te doen. Het valt onder ondernemers risico en die mag niet op het personeel afgewenteld worden. klik hier

01-12-2019 00:01:01 HoLaHu

Zo het zich nu laat aanzien is het allemaal wat genuanceerder en had dit eigenlijk niet naar buiten moeten komen. Nu is de zaak zo opgeblazen dat die filiaalhouder zelfs bedreigingen heeft gekregen. Zoals ik het begrepen heb uit een artikel wat gisteren in de plaatselijke krant stond, was het de bedoeling om op deze manier het personeel meer alert te maken om er een kassamedewerker bij te roepen als het wat drukker werd. Het veelal jonge personeel liet dat nogal eens na. Het zou nooit de bedoeling zijn geweest om het personeel dat echt te laten betalen..De filiaalhouder en zijn vrouw zitten nu behoorlijk stuk door de impact die hun bericht gehad heeft.



01-12-2019 00:04:26 Khitchakut

En waarom niet naar buiten gebracht? Hij zat fout, hoe je het ook draait of keert en klaarblijkelijk had het personeel er geen vertrouwen in dat het 'slechts' motiverend bedoeld was.. @HoLaHu : Dat is aan de ene kant dan wellicht een beetje vervelend voor de bewuste filiaalhouder, anderzijds had hij beter moeten weten. Er zijn andere manieren dan pseudo-bedreigingen om je personeel alert te maken.En waarom niet naar buiten gebracht? Hij zat fout, hoe je het ook draait of keert en klaarblijkelijk had het personeel er geen vertrouwen in dat het 'slechts' motiverend bedoeld was..

01-12-2019 00:23:49 HoLaHu

@Khitchakut : Ik geef je gelijk, er zijn andere en betere manieren om je personeel te motiveren. Dat was een verkeerde inschatting van de filiaalhouder, maar nu dit naar buiten is gekomen is de zaak wel heel erg opgeblazen. Buiten proportie dus...

01-12-2019 00:32:05 Khitchakut

_ @HoLaHu : In deze verschillen wij van mening, niet voor het eerst en zeker niet voor het laatst..

01-12-2019 00:35:02 HoLaHu

Dat houdt de zaak spannend he? @Khitchakut : Het is ook niet erg om van mening te verschillen!Dat houdt de zaak spannend he?

