Grote zorgen om vermiste winkelcentrumpoes

'Winkelcentrumkat' Joshi uit Wageningen is sinds vrijdagavond vermist. Dat roept veel emoties op.

Iedereen in de buurt zoekt mee het bijzondere poesje veilig thuis te krijgen: 'Drie keer per dag kwam ik haar ophalen bij de Jumbo om de hoek. Vrijdagavond zat ze er ineens niet meer', vertelt Sanne Hoornstra, het baasje van Joshi.



Haar kat was elke dag op pad in en om winkelcentrum Tarthorst. Bij zowel bezoekers als winkeliers was ze razend populair. Studenten van de nabijgelegen Wageningen Universiteit namen massaal selfies met de poes.



'Het was echt een allemansvriendje. Mogelijk was ze net iets te aanhankelijk.' De familie Hoornstra heeft de hele buurt inmiddels voorzien van posters. 'Ze is echt onderdeel van ons gezin. We willen haar zo snel mogelijk terug.'



Wanneer Joshi niet thuis was, liep ze door het winkelcentrum of kwam ze tot rust bij de lokale pizzeria. 'Ze zat bijna altijd bij ons', vertelt Mirjam Martinez, eigenaresse van het restaurant.



'In de zomer struinde ze over het terras en nu het kouder is, kwam ze in het warme halletje bij de voordeur schuilen. Ze kreeg altijd zo onwijs veel aandacht van iedereen die voorbij komt lopen. We missen haar allemaal.'



Martinez laat weten dat ondernemers in de buurt bijzonder waakzaam zijn: 'We hopen haar snel te vinden.'

30-11-2019 10:17:03 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 200

OTindex: 204

Wnplts: Velsen Noo

T Die poes zit nu vast bij kat Joep uit het vorige artikel

30-11-2019 10:21:13 Khitchakut

Veel dieren zoeken de eenzaamheid op als ze aanvoelen dat ze doodgaan. Zou me niet verbazen als Joshi eerdaags ergens in een kruipruimte o.i.d. dood gevonden wordt.

30-11-2019 10:51:48 Khitchakut

Wel een erg mooi poesje..

