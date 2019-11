OM: overval op eetcafé Baarn was toneelstukje, medewerker zat in complot

BAARN - De gewapende overval op eetcafé De Petershof in Baarn, vorig jaar augustus, was een toneelstukje. De overvallen cafémedewerker zat volgens het Openbaar Ministerie in het complot. Dat bleek vandaag tijdens de rechtszitting tegen vier mannen uit Baarn die worden verdacht van betrokkenheid bij de zaak.



Een van de verdachten werkte bij het café aan de Eemnesserweg. Omdat de overvallers direct naar de kluis gingen, vermoedde de politie al snel dat de medewerker in het complot zou kunnen zitten.Volgens het OM was er geen sprake van een gewelddadige roofoverval, maar van "diefstal in vereniging" van 3000 euro en een partij sigaretten. De strafeisen tegen de vier vallen daarom ook lager uit dan anders het geval zou zijn geweest.

