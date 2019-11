Zwaan met groeiachterstand heeft buik vol brood

KUDELSTAART - Medewerkers van de Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland hebben dit weekend een ondervoedde zwaan gered in Kudelstaart. Het dier was zwak en had een groeiachterstand. Niet omdat er in geen velden of wegen eten te vinden was, maar omdat welwillende mensen maar brood naar het dier bleven gooien.



De Dierenambulance roept mensen op Facebook dan ook op om te stoppen met het voeren van brood: "Brood is erg slecht voor watervogels en we hopen dat mensen willen stoppen met brood geven in het belang van de vogels", valt er te lezen.



Voedingsstoffen

Voor wie de dieren alsnog voer wil geven, heeft de Dierenambulance een tip: "Koop een zak watervogelvoer bij de dierenwinkel. Daarin zitten de voedingsstoffen die ze nodig hebben."



Toch moet er ook met dit soort voer een kanttekening geplaatst worden: "Overvoer ze niet want ze moeten ook zelf hun eten zoeken", aldus de Dierenambulance.





Reacties

28-11-2019 16:04:11 Mamsie

Oudgediende



Ik heb eens een moeder met een kleuter gezien en die stond maar brood in de sloot te snipperen. Nergens een eend te bekennen toch waren ze de eendjes aan het voeren.

Waar zit dan toch je verstand.....



