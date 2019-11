Arbeidsconflict bij bakker Amersfoort, kassa op straat gegooid

AMERSFOORT - Bij een bakkerij aan de Van Randwijcklaan in Amersfoort is een arbeidsconflict uit de hand gelopen. De kassa lag stuk op straat en de politie moest er aan te pas komen om de boel te sussen.



Een toegesnelde persfotograaf dacht eerst aan een beroving toen hij de kassa met geld en al op straat zag liggen, maar volgens een woordvoerder van de politie was er in de winkel "een arbeidsconflict onstaan". De kassa was uit de bakkerij mee naar buiten genomen en daar op straat kapot gegooid.



De politie was met meerdere eenheden ter plaatse om de gemoederen tot bedaren te brengen. Waarom de onenigheid was ontstaan, kon de politiewoordvoerder niet vertellen.

Reacties

26-11-2019 14:05:37 botte bijl

Stamgast



het arbeidsconflict zal nu wel zijn opgelost

26-11-2019 14:38:53 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Met die kassa op straat kan ik me er wel iets bij voorstellen. Met die kassa op straat kan ik me er wel iets bij voorstellen.

26-11-2019 18:57:59 tonktwee

Senior lid

Ze wildden geen zoete broodjes bakken zeker.

