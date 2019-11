Baldadige wasbeer in de val gelokt in Huizen

HUIZEN- Hoe vang je een baldadige wasbeer? Met pindakaas blijkbaar. De exoot die de afgelopen dagen een gezin in Huizen terroriseerde werd er afgelopen nacht mee in een kooi gelokt.



De wasbeer was afgelopen nachten druk in het weer om de achtertuin van het gezin te slopen. Er stond al een vangkooi van Dierenambulance Gooi en Vechtstreek in de tuin en gisteren is er nog eentje extra bij geplaatst. Vandaag zal het beestje met natuurlijk boevenmasker worden ondergebracht bij Stichting Aap in Flevoland.



Wasberen horen eigenlijk van nature niet in de Nederlandse natuur thuis. De dieren worden wel steeds vaker in Nederland gespot, maar houden zich vooral in Limburg op. Het Gooise exemplaar heeft er dus al een flinke reis op zitten. Volgens de dierenambulance maakt de wasbeer het goed.

26-11-2019 10:00:09 jero

Oudgediende



Hoe vangt een koe een baldadige haas? Door het geluid van een worteltje na te doen, blijkbaar



26-11-2019 10:23:46 GMVersluis

Oudgediende



Maar is de wasbeer nou zelf hierheen gelopen? of is hij door iemand losgelaten? @jero : wel eerst zichzelf verstoppen achter een graspolletje.Maar is de wasbeer nou zelf hierheen gelopen? of is hij door iemand losgelaten?

