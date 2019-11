7 centimeter lange levende worm gehaald uit oog van man

Artsen hebben een 7 centimeters lange levende worm verwijderd uit het oog van een man die enkele jaren klaagde van pijn en jeuk in zijn rechteroog.



Jasubhai Patel, 70, uit Gujarat, India, heeft een aantal artsen bezocht, echter kon men de oorzaak van de pijn niet achterhalen.

Gelukkig ontdekte een arts een maand geleden dat er een parasiet leefde in het oog van de man en kon die worden verwijderd.

Dokter Milan Panchal, een oogarts bij de ‘Narayan Hospital and Research Centre’ in Bharuch, heeft een microscopisch onderzoek uitgevoerd en ontdekte de levende worm aan de achterkant van het conjunctivale oppervlak – het wit gedeelte van het oog.



Milan zegt: “We hebben de worm levend eruit gehaald. Er was geen operatie voor over. De patiënt kreeg een plaatselijke verdoving en kon voelen hoe de worm eruit werd gehaald.”

Hij voegt eraan toe: “Als de worm niet tijdig zou worden verwijderd, kon hij blind worden.

“Er was ook een kans dat de worm via zijn bloedbanen zijn hersenen kon binnendringen. Een operatie zou dan nodig zijn om die te verwijderen uit de hersenen.”

Het heeft 25 minuten geduurd om de parasiet te verwijderen, omdat de worm steeds bewoog.



Artsen vermoeden na onderzoek dat de worm in zijn oog terecht is gekomen door een hondenbeet.

Honden en katten hebben dergelijke parasieten op hun tong.

Reacties

25-11-2019 17:34:19 Sjaak

En smakelijk eten straks.

25-11-2019 18:34:53 stora

Daarom worden dit soort artikelen altijd net voor etenstijd geplaatst

25-11-2019 19:22:52 Khitchakut

De man zijn oog was verdoofd en toch kon hij voelen dat de worm uit zijn oog gehaald werd? Euh, ga ik het straks ook voelen als ik een nieuwe lens in mijn oog krijg? (Staar operatie). Lijkt me niet echt jofel, eerlijk gezegd

25-11-2019 19:49:30 stora

Maar misschien zijn er leden die zelf een staar operatie hebben gehad. @Khitchakut , ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar van horen zeggen voel je er niets van. Ik hoorde wel dat ze dat jaren eerder hadden moeten doen.Maar misschien zijn er leden die zelf een staar operatie hebben gehad.

25-11-2019 19:55:07 Khitchakut





Overigens heb ik nog niet zo heel lang Staar, maanden, geen jaren. De planning is om in maart a.s. er een nieuwe lens in te laten plaatsen. Gelukkig heb ik het tot nu toe slechts in één oog.. @stora : Ook ik heb gehoord dat je er niets van voelt, ik denk dan ook niet zozeer aan pijn hoor, maar meer zoals wanneer de tandarts aan je tanden zit te frunniken, je voelt het wel, maar je voelt geen pijn. Zoiets..Overigens heb ik nog niet zo heel lang Staar, maanden, geen jaren. De planning is om in maart a.s. er een nieuwe lens in te laten plaatsen. Gelukkig heb ik het tot nu toe slechts in één oog..

25-11-2019 19:56:05 Mamsie

Iedereen die het ondergaan heeft zegt dat het reuze meegevallen is. En ik heb heel wat mensen daarover gehoord.



Ikzelf zal ook een keertje moeten, ik schijn ook een beginnende staar te hebben. Maar vooralsnog niet erg genoeg om er iets aan te doen. @Khitchakut : Het schijnt een centje van een fluit te zijn.Iedereen die het ondergaan heeft zegt dat het reuze meegevallen is. En ik heb heel wat mensen daarover gehoord.Ikzelf zal ook een keertje moeten, ik schijn ook een beginnende staar te hebben. Maar vooralsnog niet erg genoeg om er iets aan te doen.

25-11-2019 20:03:45 Khitchakut

Ik had het al eerder willen doen maar hier moet ik alles zelf betalen dus ben ik wachtende op de opbrengst van de volgende oogst..



Maar zo ik al schreef, ik heb mazzel omdat ik het niet in beide ogen heb. Ook moet ik secuur uitzoeken welk ziekenhuis ik het beste kan gebruiken. de prijzen liggen uiteen van €600,00 tot maar liefst €2000,00 per oog!



.



Laatste edit 25-11-2019 20:04 @Mamsie : Och, ik ben er niet bang voor hoor, ik heb mijn huiswerk gedaanIk had het al eerder willen doen maar hier moet ik alles zelf betalen dus ben ik wachtende op de opbrengst van de volgende oogst..Maar zo ik al schreef, ik heb mazzel omdat ik het niet in beide ogen heb. Ook moet ik secuur uitzoeken welk ziekenhuis ik het beste kan gebruiken. de prijzen liggen uiteen van €600,00 tot maar liefst €2000,00 per oog!

25-11-2019 20:27:45 Mamsie

Zorg wél dat je kwaliteitszorg krijgt en geen snelle rotzooi! @Khitchakut : Is er net zoveel kwaliteitsverschil als prijsverschil?Zorg wél dat je kwaliteitszorg krijgt en geen snelle rotzooi!

25-11-2019 21:17:58 Khitchakut





Deze drie ontlopen elkaar niet veel in kennis en kwaliteit, een legerziekenhuis is trouwens een interessante mogelijkheid, de knowhow is up to date en de prijzen zijn zeer schappelijk.



Ik heb nog geen definitieve beslissing genomen maar het Chantaburi Bangkok Hospital levert complete zorg, dus operatie en nazorg, voor ongeveer 30.000 THB, zeg €900,00.. Tot nu toe heeft deze zover ik begrijp een zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding, het ziekenhuis staat goed bekend..



Je ziet lieverd, ik laat mij voorlichten @Mamsie : Ik ben mijzelf nog aan het oriënteren maar zover ik het nu begrijp is er eigenlijk weinig verschil in kwaliteit. Het verschil zit 'm in ofwel privéklinieken, (ongelooflijk duur, leven voornamelijk van buitenlanders), en regeringsziekenhuizen, legerziekenhuizen en particuliere ziekenhuizen.Deze drie ontlopen elkaar niet veel in kennis en kwaliteit, een legerziekenhuis is trouwens een interessante mogelijkheid, de knowhow is up to date en de prijzen zijn zeer schappelijk.Ik heb nog geen definitieve beslissing genomen maar het Chantaburi Bangkok Hospital levert complete zorg, dus operatie en nazorg, voor ongeveer 30.000 THB, zeg €900,00.. Tot nu toe heeft deze zover ik begrijp een zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding, het ziekenhuis staat goed bekend..Je ziet lieverd, ik laat mij voorlichten

25-11-2019 23:53:14 Mamsie

@Khitchakut : Ja, dat is in dit geval zéér de moeite waard.

