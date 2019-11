Arts zuigt 800ml urine uit geblokkeerde blaas man tijdens vlucht

Een arts heeft het leven van een oudere passagier gered door 800ml urine uit zijn blaas te zuigen tijdens een vlucht van China naar New York.Het incident voltrok zich in een toestel van China Southern Airlines nadat het vertrok vanuit Guangzhou in het zuiden van China op 19 november.Het toestel was ruim zes uren verwijderd van haar destinatie in New York, toen een passagier die hevig zweette en rilde om assistentie vroeg, omdat hij niet in staat was om te urineren.Het cabinepersoneel vroeg meteen als er een arts aanwezig was in het vliegtuig die zou kunnen helpen.Dr. Zhang Hong, die het hoofd is van vasculaire chirurgie bij de ‘First Affiliated Hospital of Jinan University’, identificeerde zich en bood zijn hulp aan.De chirurg, Xiao Zhangxiang, van een ander ziekenhuis was ook in het vliegtuig en die besloot te assisteren.Zhang zei:” De buik van de bejaarde was opgeblazen, hij kon niet stil zitten en transpireerde veel.Zijn familie zei dat hij een geschiedenis van prostaatvergroting.De blaas van de man liep ook gevaar en kon scheuren, dus moesten wij urgent de urine uit zijn lichaam zien te krijgen.”De artsen moesten improviseren en maakten een katheder van een plastieken buis van een draagbare zuurstofcilinder, een injectiespuit uit de EHBO-doos in het vliegtuig, een plastieken rietje van een melkdood en wat plakband.Met instemming van de familie van de patiënt sloot Zhang het apparaat aan bij de buis van de man, maar realiseerde zich al gauw dat de spuit te dun was en de urine niet kon uitzuigen.Alhoewel hij een infectie riskeerde, besloot Zhang om de urine met zijn mond via de buis uit te zuigen.Hij spuugde de urine in een lege wijnfles gedurende deze levensreddende procedure.Het duurde ongeveer 37 minuten om ongeveer 800ml urine uit de patiënt te zuigen.