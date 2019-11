Yorkshire terriër verpletterd nadat koerier zwaar postpakket over schutting gooide

Een echtpaar uit het stadsdeel Venice in Los Angeles is in diepe rouw gedompeld, omdat hun zo geliefde Yorkshire terriër Cooper onlangs is verpletterd door een loodzwaar postpakket dat een kennelijk zeer gehaaste koerier over de schutting van hun tuin liet vallen. Ze eisen dat bezorgdienst FedEx de verantwoordelijke medewerker op het matje roept en personeel nadrukkelijk wijst op de mogelijke gevaren van het te hardhandig deponeren van bestellingen.



De piepkleine, twee kilo zware minihond lag zich tijdens het incident net achter de schutting van het huis te koesteren in de zon. Volgens Keiko Napier en Mitchell Galin, de ontroostbare baasjes, hóórden ze de doos vallen. ,,Ik pakte het pakket met daarin zwaar kristal en een cadeau voor kerst op en zag vervolgens een piepende Cooper ernaast liggen in een grote plas bloed”, vertelde Galin met betraande ogen aan de Los Angeles-editie van nieuwszender CBS.



Een bezoek aan een dierenarts, die röntgenfoto's maakte van het beestje, leverde een schokkende diagnose op. Het dier had door de confrontatie met de doos ernstig inwendig letsel opgelopen aan haar longen en lever. Omdat de situatie uitzichtloos was, besloten Napier en Galin het hondje in te laten slapen. ,,Het was te heftig om onze hond zoveel pijn te zien lijden”, aldus Napier.



De firma FedEx heeft inmiddels een verklaring gegeven. Dat gebeurde nadat het drama rond Cooper in zo ongeveer heel Amerika het nieuws had gehaald. ,,We betuigen ons diepste medeleven met de familie van het huisdier dat bij dit incident betrokken is. We nemen deze kwestie zeer serieus en gaan uitzoeken hoe dit kon gebeuren. Vervolgend treffen we maatregelen”, liet het bedrijf weten.



De baasjes van Cooper vinden het statement onvoldoende. ,,We willen niet horen dat FedEx ernaar gaat kijken, maar de keiharde toezegging dat geen enkele bezorger ooit nog en waar dan ook pakketten in tuinen gooit. Zeker met het oog op de komende feestdagen zijn er veel bestellingen en bestaat de kans dat koeriers haast hebben om alles op tijd te bezorgen”, aldus Napier.



Zij benadrukt dat er niet alleen huisdieren achter schuttingen kunnen liggen. ,,Ons kleinkind speelt ook in onze tuin en mijn moeder en ik werken er regelmatig. Als dit pakket een van ons had geraakt, waren we ongetwijfeld ook zwaar gewond geraakt.” FedEx heeft nog niet gereageerd op het dringende verzoek van de baasjes die ook overwegen een schadeclaim in te dienen bij de bezorgdienst.

Reacties

24-11-2019 08:15:49 Khitchakut

Het is Amerika!! Go for it! Claim een smartengeld van, och, laten we zeggen 10 miljoen Dollar! Moet kunnen, het is tenslotte Amerika!



Oké, even serieus: Dit is natuurlijk een vreselijk ongeluk, de bezorger heeft dit vast niet zo gewild. Toch vind ik dat de bezorger streng gestraft dient te worden, je gooit andermans spullen niet zomaar over de schutting!



Vooral niet omdat de mensen gewoon thuis waren dus hij was te lamlendig om even aan te bellen! Wat mij betreft mogen ze hem de zak geven!

24-11-2019 09:41:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.454

OTindex: 74.103

O, gelukkig geen foto's!

Echt stom van die bezorger om te gaan gooien met de pakketten.

Inderdaad, je moet er niet aan dénken dat hij 'raak' gooit en bovendien geeft het schade aan het pakket zelf en de inhoud.

Je zal maar een leuke tuinvijver hebben en daar dondert een bestelling boeken in...

Om van mensen en huisdieren nog maar te zwijgen, inderdaad.

24-11-2019 09:49:07 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.173

OTindex: 32.996

als FedEx eens begint die bezorgers meer tijd en een betere vergoeding te geven, zodat ze ook kunnen overleven als ze hun werk rustig en voorzichtig doen....

24-11-2019 10:05:34 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 5.914

OTindex: 12

Een bezorger hoort niet met pakketten te gooien.

In Amerika is het (kennelijk) gebruikelijker dat pakketten gewoon ergens neer gezet worden als de bewoners niet thuis zijn, maar een beetje respect voor de spullen van een ander is toch normaal?

24-11-2019 15:36:42 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.479

OTindex: 324



Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik ook bijna een keer een Chihuahua geplet heb. Ik kon er echt niks aan doen, maar het scheelde maar een haartje! Ik kwam op een adres waar ik een hele zware gids moest bezorgen. Net zoiets als de Wehkampgids vroeger, maar dan nog wat dikker en zwaarder. Dus ik doe die gids in de brievenbus in de deur, dat ging wat moeilijk. En net op het moment dat hij naar beneden viel komt er een Chihuahua al blaffend naar de voordeur! Het beestje was vlugger dan ik dacht, maar echt...Ik zag hem al liggen. Die 4 pootjes aan alle kanten onder die gids uit... Je gooit als bezorger niet met pakketten, punt! En al helemaal niet als de bewoners gewoon thuis zijn. Dat ze minstens de dierenartskosten vergoed moeten krijgen, lijkt me niet meer dan normaal.Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik ook bijna een keer een Chihuahua geplet heb. Ik kon er echt niks aan doen, maar het scheelde maar een haartje! Ik kwam op een adres waar ik een hele zware gids moest bezorgen. Net zoiets als de Wehkampgids vroeger, maar dan nog wat dikker en zwaarder. Dus ik doe die gids in de brievenbus in de deur, dat ging wat moeilijk. En net op het moment dat hij naar beneden viel komt er een Chihuahua al blaffend naar de voordeur! Het beestje was vlugger dan ik dacht, maar echt...Ik zag hem al liggen. Die 4 pootjes aan alle kanten onder die gids uit...

24-11-2019 16:04:23 mehor

Wat ik opvallend vond was dat de bezorger een pakket over schutting heeft gedumpt zonder kennelijk te weten wat er zich aan de andere kant van die schutting bevond. Had inderdaad een vijvertje kunnen zijn, maar ook een klein kind dat hierdoor ernstig hersenletsel oploopt. Te erg voor woorden dus dat dit uberhaupt mogelijk is!

