Heel dorp eet Chinees eten om restaurant te redden

Bijna iedereen in het dorp Woubrugge in Zuid-Holland at afgelopen weekend nasi, bami of een loempia. De dorpsbewoners hoopten dat ze op die manier een Chinees restaurant konden redden. En dat is gelukt!



Het restaurant had veel te weinig verdiend en de eigenaar dacht daarom dat het dicht moest. Toen hij dat vorige week vertelde aan een klant, schrok zij daar van.



Ze vroeg op Facebook of iedereen in het dorp dit weekend Chinees eten wilde halen. Heel veel mensen deden dat en daardoor verdiende de eigenaar veel geld. Daarom kan het restaurant nu toch open blijven.



Mensen uit het dorp hebben de eigenaar ook met andere dingen geholpen. Zo hebben ze een website en een Facebookpagina gemaakt. Daardoor kunnen klanten voortaan ook online eten bestellen en laten bezorgen. Eerst kon dat niet.

Probleem met Chinees eten is dat je voor twee dagen moet halen. De tweede dag is het gewoon lekkerder.

Vele lange jaren haalde ik donderdags Chinees eten waar we dan altijd twee dagen van konden eten. Lekkel!

En dan nu verdergaan met Chinees eten want anders is hij in no time weer terug bij af.

