Rokende mobiele telefoon legt treinverkeer Hilversum even stil

HILVERSUM - Een rokende mobiele telefoon van een reiziger heeft vanmiddag heel even voor commotie gezorgd in een trein ter hoogte van station Hilversum. De telefoon zorgde voor brandgevaar.



De accu van de mobiele telefoon raakte plots oververhit, waardoor de telefoon begon te smeulen. Echt gevaar was er volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail niet.



Dat de trein waarin de reiziger met de ontplofte telefoon zat toch even werd stilgezet, was vooral uit voorzorg. "We maken zulke dingen natuurlijk niet elke dag mee. We hebben de trein even stilgezet om te gaan kijken wat er aan de hand was. We hebben vooral het zekere voor het onzekere genomen. Achteraf bleek er niet heel veel aan de hand."



Door de stilstaande trein liep ook het overige treinverkeer wat vertraging op. Het treinverkeer kon snel weer worden hervat.

Reacties

22-11-2019 17:20:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.438

OTindex: 74.090

Quote:

Rokende mobiele telefoon legt treinverkeer Hilversum even stil



Ja, als je daarmee in een niet-roken-coupé gaat zitten.... Ja, als je daarmee in een niet-roken-coupé gaat zitten....

22-11-2019 20:23:14 Khitchakut

Valt me nog alles mee dat men niet de EOD heeft ingeschakeld

22-11-2019 22:12:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.438

OTindex: 74.090



Maar dat is al heel lang geleden. @Heusdenaar : De laatste keer dat ik met de trein reisde nog wel. Daar moest ik dus niet zijn.Maar dat is al heel lang geleden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: